В Москву доставили Благодатный огонь

Частицу Благодатного огня доставили самолетом из Израиля в Москву. Святыню в ближайшее время доставят в храм Христа Спасителя, где пройдет праздничное богослужение.

В аэропорту спецрейс встретили московские священнослужители и представители регионов, которые также доставят священный огонь в свои храмы. Cвятыню раздал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин - он представлял российскую делегацию в Израиле.

В Иерусалиме служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, которые владеют храмом Гроба Господня святыню раздал Патриарх Иерусалимский Феофил III. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи называют «чудом схождения Благодатного огня».