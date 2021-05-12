Армия Шквал тяжелых снарядов: САУ «Мста-С» утопили в разрывах «противника» в Северной Осетии Андрей Аркадьев При помощи беспилотников корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На полигоне Тарское в Северной Осетии прошли учения артиллеристов. Бойцы вели огонь из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» по мишеням, сообщает пресс-служба Южного военного округа. «Артиллеристы мотострелковой дивизии выполнили свыше десяти огневых задач по одиночным и групповым целям», - говорится в сообщении. Были задействованы беспилотники, с их помощью передавались координаты целей на командные пункты. 2С19 «Мста-С» — советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика