Сирийские войска при поддержке ВКС России с 23 апреля уничтожили 338 террористов

Как рассказал представитель российской группировки войск (сил) в Сирийской Арабской Республике, подразделения сирийских правительственных сил при поддержке ВКС России продолжают разведывательно-поисковые действия в Сирийской пустыне.

В частности, с 23 апреля 2021 года ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок, захвачено 20 и выведено из строя шесть единиц техники, уничтожено 38 объектов и 45 укрытий. Более того, обнаружены 26 схронов, а также более 21,5 тонны боеприпасов, семь тонн материальных средств и другого имущества боевиков.

По словам представителя, инженерными подразделениями сирийских вооруженных сил проведена проверка 2530 километров автомобильных дорог и 865 строений, разминировано три участка местности.

Отмечается, что благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесен значительный урон в живой силе и технике, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей страны.