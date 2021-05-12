Армия Крупнейшее воинское формирование Поволжья вакцинировалось от COVID-19 Тимур Шерзад Решение о вакцинации каждый принимал добровольно. Перед процедурой бойцы проходили осмотр у терапевта и сдавали тест на антитела. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Самое крупное воинское формирование Поволжья почти в полном составе защитилось от COVID-19. Речь о 2-й Гвардейской общевойсковой армии - препарат «Спутник V» там получили 90% военнослужащих. Решение о вакцинации каждый принимал добровольно. Перед процедурой бойцы проходили осмотр у терапевта и сдавали тест на антитела. Накануне для формирований Поволжья направили еще одну крупную партию вакцины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика