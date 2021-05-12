«Найти и обезвредить»: как кинологи ВВО готовят собак к конкурсу АрМИ
При разминировании ни один миноискатель не может заменить чуткое обоняние служебной собаки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Обнаружить взрывоопасные предметы в припаркованном автомобиле и как можно быстрее пройти полосу препятствий - главные задачи расчетов минно-разыскной службы на учениях в Приморье.
Контрольные занятия проводят не только на знакомом полигоне, но и на прилегающей территории воинской части, а также в местах скопления людей, поскольку изменение обстановки усложняет поиск.
Кроме того, сегодняшний экзамен - это подготовка к предстоящему этапу конкурса Армейских международных игр «Найти и обезвредить».