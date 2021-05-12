«Найти и обезвредить»: как кинологи ВВО готовят собак к конкурсу АрМИ

Обнаружить взрывоопасные предметы в припаркованном автомобиле и как можно быстрее пройти полосу препятствий - главные задачи расчетов минно-разыскной службы на учениях в Приморье.

Контрольные занятия проводят не только на знакомом полигоне, но и на прилегающей территории воинской части, а также в местах скопления людей, поскольку изменение обстановки усложняет поиск.

Кроме того, сегодняшний экзамен - это подготовка к предстоящему этапу конкурса Армейских международных игр «Найти и обезвредить».