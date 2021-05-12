Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Разведчики захватили «вражеский» автомобиль в Оренбуржье: кадры тренировки

Светлана Головина
10:30 12.05.2021
В Оренбургской области разведывательные группы в ходе состязаний провели стрельбы и совершили марш-бросок.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Оренбургской области разведывательные группы с Урала, Поволжья, а также российской военной базы в Таджикистане состязались в проведении засады, совершении марш-броска и преодолении «тропы разведчика».

В ходе соревнований военными были продемонстрированы навыки стрельбы, выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи, а также состоялся конкурс среди механиков-водителей.

Всего в состязаниях на Тоцком полигоне приняли участие свыше 50 лучших разведчиков ЦВО. По итогу турнира лучшими оказались военные уральской танковой дивизии, которые представят округ на всеармейском конкурсе «Отличники войсковой разведки». Мероприятие состоится в мае текущего года на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:35 В стране и мире
Видео
В Казани начались первые похороны погибших при стрельбе в школе
11:12 В стране и мире
Видео
Армия Израиля сообщила об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС
10:08 В стране и мире
Мишустин: 2021 год должен стать переломным в победе над COVID-19
09:05 В стране и мире
Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта
11:11 В стране и мире
После трагедии в Казани власти могут перевести учеников школы на удаленный формат
Популярное
Популярное
Видео
«Ничего, кроме хорошего»: мать бывшего ученика рассказала о казанской школе
Видео
«Спустились с детьми в бомбоубежища»: жительница Тель-Авива рассказала, как в Израиле спасаются от военных ударов
Видео
«Полчаса бродил по школе»: корреспонденты «Звезды» проверили учреждения на безопасность
Видео
Момент попадания ракеты в многоэтажку в Израиле попал на видео
Видео
То, что скрыто от глаз: «Звезда» показала изнутри участвующий в Параде Победы автомобиль Aurus
Видео
«Железный купол»: завораживающие кадры перехвата ракет в небе над Израилем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.