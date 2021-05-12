Разведчики захватили «вражеский» автомобиль в Оренбуржье: кадры тренировки

В Оренбургской области разведывательные группы с Урала, Поволжья, а также российской военной базы в Таджикистане состязались в проведении засады, совершении марш-броска и преодолении «тропы разведчика».

В ходе соревнований военными были продемонстрированы навыки стрельбы, выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи, а также состоялся конкурс среди механиков-водителей.

Всего в состязаниях на Тоцком полигоне приняли участие свыше 50 лучших разведчиков ЦВО. По итогу турнира лучшими оказались военные уральской танковой дивизии, которые представят округ на всеармейском конкурсе «Отличники войсковой разведки». Мероприятие состоится в мае текущего года на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища.