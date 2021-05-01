«Под знаменем Победы!»: в парке «Патриот» прошел ретро-парад

В парке Вооруженных сил РФ «Патриот» в Алабино состоялся парад ретроавтомобилей «Под знаменем Победы!». В нем принимают участие десятки единиц военной и гражданской техники первой половины XX века. Здесь и самые первые «Москвичи», «Волги» и «Победы», и довоенные мотоциклы, и легендарные «полуторки». И даже американские армейские машины Willys, которые поступали в СССР по ленд-лизу с лета 1942 года.

«Специально для всех гостей и посетителей Парка мы собрали в одном месте около 20 действующих единиц техники первой половины XX века. Среди них: бронеавтомобили, мотоциклы, автомобили производства СССР», - говорится в сообщении на сайте парка.

В программе проезд колонны автомобилей, и выставка, а также мастер-классы и тематические экспозиции. А вечером праздничный концерт.