Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Под знаменем Победы!»: в парке «Патриот» прошел ретро-парад

Алексей Курильченко
20:43 01.05.2021
В парке «Патриот» прошел парад ретроавтомобилей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В парке Вооруженных сил РФ «Патриот» в Алабино состоялся парад ретроавтомобилей «Под знаменем Победы!». В нем принимают участие десятки единиц военной и гражданской техники первой половины XX века. Здесь и самые первые «Москвичи», «Волги» и «Победы», и довоенные мотоциклы, и легендарные «полуторки». И даже американские армейские машины Willys, которые поступали в СССР по ленд-лизу с лета 1942 года.

«Специально для всех гостей и посетителей Парка мы собрали в одном месте около 20 действующих единиц техники первой половины XX века. Среди них: бронеавтомобили, мотоциклы, автомобили производства СССР», - говорится в сообщении на сайте парка.

В программе проезд колонны автомобилей, и выставка, а также мастер-классы и тематические экспозиции. А вечером праздничный концерт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:21 В стране и мире
В Москву доставили Благодатный огонь
19:29 В стране и мире
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
21:06 В стране и мире
Видео
Партия «Спутника V» прибыла в Монголию
17:09 В стране и мире
Лавров обсудил с министрами Киргизии и Таджикистана урегулирование конфликта на границе
15:31 В стране и мире
СМИ: Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе
Популярное
Популярное
Видео
«Вот правильная пушка»: бравый инкассатор поразил Сеть хладнокровием во время погони с обстрелом
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
Видео
Диетолог объяснил, почему не стоит радоваться внезапному похудению
«Последние часы Гитлера»: стали известны последние мгновения жизни фюрера
Видео
Опубликован момент взрыва телефона в руках жителя Санкт-Петербурга
Видео
Спасатель объяснил о правилах установки мангала и разведении костра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.