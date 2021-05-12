В Краснодаре в охранника жилого комплекса выстрелили из пистолета
Мужчину доставили в больницу.
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Полиция проводит проверку по факту происшествия, произошедшего в Краснодаре. По предварительным данным, в охранника жилого комплекса выстрелили из травматического пистолета.
«По предварительным данным, инциденту предшествовал конфликт между охранником и женщиной, управлявшей иномаркой», - передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Краснодару Артема Коноваленко.
Следователи установят все детали происшествия. Мужчину доставили в больницу.