В стране и мире В Краснодаре в охранника жилого комплекса выстрелили из пистолета Кирилл Васин Мужчину доставили в больницу. © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press Читайте нас на: Полиция проводит проверку по факту происшествия, произошедшего в Краснодаре. По предварительным данным, в охранника жилого комплекса выстрелили из травматического пистолета. «По предварительным данным, инциденту предшествовал конфликт между охранником и женщиной, управлявшей иномаркой», - передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Краснодару Артема Коноваленко. Следователи установят все детали происшествия. Мужчину доставили в больницу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика