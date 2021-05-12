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В Краснодаре в охранника жилого комплекса выстрелили из пистолета

Кирилл Васин
00:26 12.05.2021
Мужчину доставили в больницу.
В Краснодаре в охранника жилого комплекса выстрелили из пистолета
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Полиция проводит проверку по факту происшествия, произошедшего в Краснодаре. По предварительным данным, в охранника жилого комплекса выстрелили из травматического пистолета.

«По предварительным данным, инциденту предшествовал конфликт между охранником и женщиной, управлявшей иномаркой», - передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Краснодару Артема Коноваленко.

Следователи установят все детали происшествия. Мужчину доставили в больницу.

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