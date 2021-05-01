В России увеличились штрафы за нарушения ПДД на железнодорожном переезде

С 1 мая в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных нарушениях, увеличивающие размер штрафа за нарушение правил дорожного движения на железнодорожном переезде. Теперь за переезд железнодорожного пути в запрещенном месте или проезд на запрещающий сигнал светофора взимается штраф в размере пяты тысяч рублей, либо нарушитель лишает прав.

«Слова "в размере одной тысячи рублей" заменить словами "в размере пяти тысяч рублей"», - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте СОЗД.

В документе также отмечается, что положение дел с обеспечением безопасности дорожного движения в местах пересечения автомобильных дорог и железнодорожных путей в России продолжает оставаться нестабильным. За 5 месяцев 2021 года уже допущено 117 ДТП, в результате которых пострадали 78 человек, 19 из них погибли.