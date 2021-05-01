Путин освободил от должности замглавы МЧС России
Президент РФ освободил от должности замглавы МЧС.
© Фото: mchs.gov.ru
Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС РФ генерал-полковника Павла Барышева. Указ опубликован на сайте правовой информации.
«Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу в день подписания.