Фура на большой скорости протаранила железнодорожный пост под Богдановичем

В Свердловской области фура чуть не влетела под поезд и протаранила железнодорожный пост. Видео инцидента, произошедшего накануне в селе Богданович, опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как большегруз через несколько секунд после того, как прошел электропоезд, на огромной скорости сносит барьер и шлагбаум. В результате произошедшего фуру развернуло и отбросило на обочину.

Водитель фуры госпитализирован. Информация о пострадавших не поступала.

По предварительным данным, у фуры отказали тормоза. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.