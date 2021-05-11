В России меры соцподдержки назначат автоматически

Во вторник, 11 мая, вступает в силу закон, позволяющий назначать и предоставлять различные меры социальной поддержки автоматически.

«Регионы смогут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), чтобы назначать и предоставлять людям различные меры соцподдержки в беззаявительном порядке или по заявлению», - пишет «Парламентская газета».

С помощью ЕГИССО чиновники уже с 1 января этого года получили возможность определять, нуждается ли гражданин в помощи. Однако на основе данных они не имели право оказывать меры поддержки и приходилось собирать сведения вручную.

Теперь все учреждения получат необходимую информацию в электронной форме, исключая бумажный документооборот и личное участие граждан.