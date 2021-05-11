Иммунолог назвал опасные для аллергиков продукты

Аллерголог-иммунолог, профессор Дали Мачарадзе рассказала, что у людей с аллергией на пыльцу, может быть аналогичная реакция на определенные продукты. В связи с этим из своего рациона важно исключить перекрестно реагирующую пищу.

Страдающим аллергией на пыльцу деревьев рекомендуется убрать из рациона яблоки, груши, сливы, персики и нектарины. Кроме того, стоит воздержаться от моркови, сельдерея и петрушки.

«Лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, поскольку молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах», - пояснила специалист в интервью радио Sputnik.

В случае, если есть аллергия на пыльцу злаковых трав, следует отказаться от меда. Это связано с тем, что пчелы собирают в том числе и пыльцу злаковых трав. Кроме того, тяжелая аллергическая реакция у таких больных может наблюдаться при пчелином укусе.

Мачарадзе акцентировала, что у аллергиков на злаковые травы может быть ложноположительная кожная проба на пшеницу, однако это не значит, что надо ее нужно убирать из продуктов питания.

Главными аллергенами для граждан с аллергией на пыльцу сорных растений являются амброзия и полынь.

«Самые сильные перекрестно реагирующие продукты - семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед, специи», - сказала аллерголог.

Для того, чтобы минимизировать и подавить аллергические реакции на пищевые аллергены помогут специальные препараты. В целях профилактики можно провести аллерген-специфическую иммунотерапию.