«Вот правильная пушка»: бравый инкассатор поразил Сеть хладнокровием во время погони с обстрелом

Погоня в лучших традициях западных боевиков развернулась в Южной Африке: там на автомобиль инкассаторов совершили дерзкое нападение прямо во время движения. Неизвестные сначала обстреляли броневик, а затем начали преследовать пытающегося уйти от них водителя.

Кадры, снятые видеорегистратором, выглядят поистине как съемка каскадерской сцены: сначала в водительское стекло вонзаются несколько пуль, оставив в нем глубокие вмятины, и мужчина, едва вздрогнув, принимается активно рулить, не давая поймать себя в ловушку. Видно, что авто инкассаторов на миг встает на два колеса, но затем возвращается обратно, чтобы продолжить начавшуюся гонку.

Мужчина мастерски управляет автомобилем, но преследователи не отстают, тогда он выдает напарнику на пассажирском сидении автомат.

«Вот правильная пушка», - говорит он, видя, как тот начинает неумело ковыряться в своей кобуре.

Несколько раз уходя от прямого преследования, он, по несчастью, оказывается заблокирован, не сумев переехать очередное встретившееся на пути препятствие. Тогда наступает кульминация: мужчина отстегивает ремень безопасности, забирает у напарника автомат и, оставив машину, выходит навстречу преследователям. На этом видео обрывается. Ролик опубликован на Youtube.

По имеющейся информации, преследователи планировали поживиться перевозимыми телефонами, а водитель, вышедший в итоге им навстречу, смог заставить атаковавших скрыться. По предварительным данным, пострадавших нет, а ценный груз остался невредимым.