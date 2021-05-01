Битва за «пятерку»: курсанты-танкисты ЗВО сдают финальный экзамен

Курсанты учебного центра Западного военного округа, сменяя друг друга, выходят на огневой рубеж за итоговой оценкой. Экзамен сдают операторы-наводчики. Это их финишная прямая после четырехмесячного марафона теории и практики. На поиск цели и принятие решения уходят секунды.

«Курсанты выполняют третье упражнение контрольных стрельб из танка Т72Б3. Поражают цели - танк, РПГ и безоткатное орудие на автомобиле», - рассказывает командир учебно-танковой роты Сергей Гущин.

Эрик Ниязов из Тюмени мечтал служить в десантных войсках, а оказался в танковых. И не жалеет. На учении отстрелялся на «четверку». Говорит, это удалось, конечно, не без помощи экипажа.

«В момент стрельбы очень командир помогает. Найти цель, навестись на нее, подсказывает, если какие-то неполадки случаются», - рассказывает Ниязов.

По сути, экзамен - это имитация общевойскового боя. Стрельба штатными снарядами исключительно в движении по мишеням, которые расположены в нескольких сотнях метров друг от друга. Причем появляются они неожиданно, так как действия противника на поле боя непредсказуемы. Перед каждым заездом опытные командиры напоминают курсантам простую истину: чтобы в табеле оценок было хорошо или отлично - просто делай, как учили.

«Ничего сложного нет, главное слушать команды. Они уже до автоматизма отработали все те навыки, имеют высокие знания», - заявляет командир учебно-танкового взвода Кирилл Гребенщиков.

Уже через несколько недель после экзамена их распределят по воинским частям. Но весенняя сессия продолжается. Курсантам еще надо успеть сдать с десяток различных зачетов. За одно лишь исправное посещение автоматом их тут не поставят.