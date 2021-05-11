Сосредоточенный огонь и дымовая завеса: военная полиция ликвидировала «противника» под Хабаровском

В Хабаровском крае подразделения военной полиции ВВО отразили нападение «противника», готовившего покушение на автомобильную колонну сопровождения высокопоставленного должностного лица в ходе тактических учений.

Согласно легенде, колонна из 20 автомобилей двигалась в сопровождении бронированных внедорожников «Тигр» по пересеченной местности. На одном из дорожных участков группа условных террористов устроила засаду и совершила «нападение» на автомобильный конвой, используя светошумовые гранаты.

Задачей отряда военной полиции, сопровождающей колонну, было максимально оперативно уничтожить угрозу. При помощи сосредоточенного огня из автоматов АК-74 и пулеметов, установленных на автомобилях «Тигр», военные отбили атаку «бандформирований» и перешли в контрнаступление. При этом, часть военнослужащих контролировала безопасность всех участников автоконвоя.

Условный противник бы ликвидирован в течение 5 минут, после чего колонна продолжила движение. Отмечается ни один автомобиль «бандиты» повредить не смогли и колонна прибыла в населенный пункт в установленный срок.

Специальные учения прошли в районе с городской инфраструктурой. Задействованы были порядка 100 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.