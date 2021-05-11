Держат в страхе: белые медведи разгуливают по якутскому поселку
Белые медведи держат в страхе жителей Якутии.
© Видео: vostrikova6318, Instagram © Фото: vostrikova6318, Instagram
Белые медведи зашли в якутский населенный пункт - поселок Джебарики-Хая.
Жители отмечают, что хищники становятся все наглее и наглее. Они заходят прямо во дворы жилых домов, крадут собачью еду и укладываются для сна прямо под окнами. Их не пугает даже звук автомобилей.
В Сети жители делятся видеозаписями с животными, разгуливающими по поселку. Их попросили соблюдать предельную осторожность, пока медведи не будут пойманы.