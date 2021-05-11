Врач раскрыла неочевидный способ обнаружить рак крови на ранней стадии

Высокий гемоглобин и высокие эритроциты являются поводом для обращения к гематологу, поскольку такие показатели могут указывать на предзлокачественное заболевание крови, которое требует лечения и специфической помощи врача. Об этом рассказала гематолог Юлия Ненашева.

Эксперт подчеркнула, что на этот недуг зачастую указывают также и высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов.

«При низких лейкоцитах человека может ничего не беспокоить — это доброкачественная нейтропения. Как правило, лечения это не требует. Это безопасно для человека», — передает «Пятый канал» слова медика.

Врач порекомендовала сдавать базовые анализы крови хотя бы один раз в год.





