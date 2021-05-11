Лесной пожар в Восточном Казахстане подбирается к границе России: сгорели уже 35 домов

К границе России со стороны Восточного Казахстана подбирается огонь.

Неподалеку от Риддера произошло возгорание сухой травы, после чего загорелся лес. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на частный сектор. Местным жителям пришлось срочно покинуть свои дома. Об этом сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Некоторые здания в поселке Лесхоз до сих пор не удается потушить - 35 из них сгорели полностью. Весь поселок сейчас объят огнем и дымом. Из-за пожара в домах взрываются газовые баллоны.

Справиться с палом сухой травы помогает авиалесохрана. Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-2 сбросили на очаги свыше 17 тысяч кубов воды.

В зоне бедствия сейчас находится и Тюменская область. С сегодняшнего дня из-за лесных пожаров в регионе объявлен режим ЧС. Строго запрещается посещать леса. Военнослужащие борются с огнем уже вторые сутки. К этому часу им удалось локализовать очаги возгорания на территории более 50 километров в четырех районах региона.