Найти и уничтожить: спецназ ВВО ликвидировал «противника» под Хабаровском

В Хабаровском крае прошли тактико-специальные учения военнослужащих соединения специального назначения Восточного военного округа с применением бронеавтомобиля «Тайфун».

Военные совершили марш по лесополосе в заданный район. Обнаружив засаду на пути следования под прикрытием «Тайфуна», спецназ уничтожил условных нападавших. После получения информации об обнаружении «боевиков», военнослужащие провели штурм здания.

В ходе ведения учебного боя «противник» был уничтожен, затем военные на бронеавтомобиле «Тайфун» скрытно отошли к точке сбора.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, в роли «противника» выступили военнослужащие соединения специального назначения. Было использовано большое количество средств имитации, в числе которых холостые боеприпасы, дымы и взрывпакеты.