В стране и мире В автоаварии на МКАД погибли три человека и один пострадал Валентина Пескова Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии на МКАД, где в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Два автомобиля столкнулись на западном участке МКАД, что привело к гибели сразу троих людей. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Авария произошла около 4.15 утра на 53-м километре МКАД. «Столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП три человека погибли, один доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении ведомства. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии - устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика