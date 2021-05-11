В автоаварии на МКАД погибли три человека и один пострадал
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии на МКАД, где в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.
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Два автомобиля столкнулись на западном участке МКАД, что привело к гибели сразу троих людей. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Авария произошла около 4.15 утра на 53-м километре МКАД.
«Столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП три человека погибли, один доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении ведомства.
На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии - устанавливаются.