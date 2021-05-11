Военная полиция ВВО отразила нападение условного противника на колонну сопровождения должностного лица в Хабаровском крае

Подразделение военной полиции ВВО в ходе специального учения отразило нападение условного противника, который готовил покушение на колонну сопровождения высокопоставленного должностного лица в Хабаровском крае.

Согласно замыслу учения сотрудники военной полиции обеспечивали безопасность колонны, которая в свою очередь - сопровождала и охраняла автомобиль с должностным лицом. На одном из участков дороги условное незаконное вооруженное формирование устроило засаду и напало на колонну, следовавшую в определенном направлении.

Сотрудники военной полиции уничтожили условных террористов, используя сосредоточенный огонь из автоматов АК-74 и пулеметов, установленных на автомобилях «Тигр». Благодаря слаженным действиям военнослужащих и грамотного распределения автомобилей сопровождения колонна прибыла в населенный пункт в установленный срок.

Для этого автомобили, входящие в состав колонны, а также военнослужащих, участвующих в отражении нападения, замаскировали с помощью дымовой завесы. Кроме того, были отработаны вопросы безопасности дорожного движения при следовании колонны к пункту назначения.

Специальное учение проходило в районе с городской инфраструктурой. В нем приняли участие около 100 военнослужащих и задействовали более 20 единиц военной техники.