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Военная полиция ВВО отразила нападение условного противника на колонну сопровождения должностного лица в Хабаровском крае

Валентина Пескова
05:47 11.05.2021
Подразделения полицейских уничтожили условных террористов, которые «устроили засаду» на одном из участков дороги, открыв огонь из автоматов АК-74 и пулеметов, установленных на автомобилях «Тигр».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Подразделение военной полиции ВВО в ходе специального учения отразило нападение условного противника, который готовил покушение на колонну сопровождения высокопоставленного должностного лица в Хабаровском крае.

Согласно замыслу учения сотрудники военной полиции обеспечивали безопасность колонны, которая в свою очередь - сопровождала и охраняла автомобиль с должностным лицом. На одном из участков дороги условное незаконное вооруженное формирование устроило засаду и напало на колонну, следовавшую в определенном направлении.

Сотрудники военной полиции уничтожили условных террористов, используя сосредоточенный огонь из автоматов АК-74 и пулеметов, установленных на автомобилях «Тигр». Благодаря слаженным действиям военнослужащих и грамотного распределения автомобилей сопровождения колонна прибыла в населенный пункт в установленный срок.

Для этого автомобили, входящие в состав колонны, а также военнослужащих, участвующих в отражении нападения, замаскировали с помощью дымовой завесы. Кроме того, были отработаны вопросы безопасности дорожного движения при следовании колонны к пункту назначения.

Специальное учение проходило в районе с городской инфраструктурой. В нем приняли участие около 100 военнослужащих и задействовали более 20 единиц военной техники.

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