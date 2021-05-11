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Рукопашный бой и разбивание плиты: десантники показали свою подготовку участникам конференции по патриотическому воспитанию детей под Анапой

Валентина Пескова
05:14 11.05.2021
Военнослужащие Новороссийского гвардейского соединения ВДВ во время динамического показа продемонстрировали свои профессиональные умения на всероссийской конференции под патриотическому воспитанию детей и молодежи.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Краснодарском крае во Всероссийском детском центре «Смена» (ВДЦ) под Анапой состоялась Всероссийская конференция на тему - «Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодежи». Конференция проходила в онлайн-формате и являлась частью мероприятий по празднованию 76-й годовщины Победы, объединив более 200 участников и более 1200 зрителей онлайн в реальном времени.

Ключевыми спикерами на конференции выступили руководители муниципальных образований городов Российской Федерации, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и ВУЗов России. Запоминающимся стало выступление командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

«В данный момент для военной отрасли нашей страны - это актуальный и важный вопрос. Одна из самых главных задач системы дополнительного образования - это формирование системы патриотического воспитания наших детей, ведь это - будущее наших Вооруженных Сил. У них должна быть определенная жизненная позиция, для чего стоит жить и чем стоит заниматься. Участие детей в таких сменах формирует у них любовь Родине, гордость за свою страну, стремление освоить военное дело. Это хорошая мотивация для службы в Вооруженных Силах», - отметил командир Новороссийского гвардейского соединения ВДВ.

Самым ярким и запоминающимся действом в рамках конференции стал показ боевых возможностей подразделений Воздушно-десантных войск, которые продемонстрировали воины-десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Сменовцы и участники конференции познакомились с современными образцами стрелкового оружия, военной и специальной техникой, стоящей на вооружении современных Воздушно-десантных войск (ВДВ). В ходе динамического показа боевых возможностей подразделения Воздушно-десантных войск отдельного разведывательного батальона соединения разыграли тактический эпизод, в ходе которого провели разведку, обнаружение противника, налет, освобождение заложников и уничтожение условного противника.

Всего от Новороссийского соединения были задействованы около 500 военнослужащих и более 20 единиц боевой техники, отметили в пресс-службе Минобороны РФ. В рамках конференции были организованы тематические круглые столы, посвященные следующим темам: «Патриотическое воспитание в организации летнего отдыха и оздоровления детей», «Методики и технологии патриотического воспитания», «Патриотическое воспитание в системе детских общественных объединений».

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