Огромная змея восемь месяцев пугает посетителей английского супермаркета

Посетители супермаркета Tesco в английском графстве Девон жалуются на то, что в помещении скрывается огромная двухметровая змея. По словам владельца магазина, животное прячется в стенах магазина уже более восьми месяцев.

«Она может быть где-то в стенах. Этот вид змей может сжимать свое тело и проникать в маленькие отверстия. Надеюсь, когда станет теплее, она уползет греться на солнце», - рассказала изданию Daily Star владелица магазина Зои Мур.

Змее уже дали имя Доритос. Как рассказывает Зои, это кукурузная змея - несмотря на угрожающий вид, она не ядовита и «не опаснее собаки или кошки». По всему магазину Зои развесила плакаты с просьбой к посетителям не пугать и обратиться в службу отлова, если они заметят Доритос.

В декабре прошлого года жители деревни Экаруки в Индии обнаружили редкую и опасную двухголовую кобру. По предположениям исследователей, рептилия получила мутацию в результате разделения эмбриона или воздействия отрицательных факторов окружающей среды.