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В Гидрометцентре россиянам на этой неделе пообещали аномальное тепло

Валентина Пескова
04:45 11.05.2021
Погода для середины мая в России, как отметили в Гидрометцентре, установится практически летняя.
В Гидрометцентре россиянам на этой неделе пообещали аномальное тепло
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Центр Европейской России на этой неделе обязательно порадует погодой, которая будет теплее нормы, а затем - уже благодаря антициклону - аномальное тепло придет в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь.  Как сообщил научный руководитель Гидрометцетр Роман Вильфанд, во всех перечисленных регионах температура будет выше нормы на 10 градусов.

«Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре Европейской России. В Москве 11 мая примерно - на 2 градуса, 12 мая - уже на 3 градуса, 13-14-15 - на 4,5 градусов выше нормы», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

А вот температурный фон будет от 19 до 25 градусов в течение всей недели в Центральном федеральном округе. Из-за антициклона небо будет солнечным 11, 12 и 13 мая, и иногда будут небольшие осадки.

«Затем небо будет более облачным, потому что, начиная с 11 мая, давление будет падать, примерно каждый день на 2-3 миллиметра, но на температуре это не скажется», - сообщил синоптик.

Как отметил метеоролог, в ряде областей Северо-Западного федерального округа в начале недели из-за особенностей перемещения воздушных масс будет даже теплее, чем в центре Европейской России. Так температура благодаря этому процессу в Новгородской, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областях и других регионах СЗФО составит 21-25 градусов.

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