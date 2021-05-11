Число раненых в стычках с полицией Израиля в Иерусалиме превысило 610

Количество получивших ранения в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме палестинцев возросло до 612 человек. Об этом сообщила газета «Аl-Quds» со слов представителя Палестинского общества Красного Полумесяца.

«В течение дня в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев», - цитирует его издание.

В понедельник вечером, правоохранители Израиля выгнали силой совершавших молитвы прихожан в мечети Аль-Акса. По данным «Аl-Quds», израильские полицейские силой заставили верующих покинуть мечеть, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Позже израильские полицейские покидали мечеть Аль-Акса через запасные ходы.