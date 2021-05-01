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NASA репетирует удар астероида «убийца планет»

Виктория Ивашечкина
13:30 01.05.2021
Объект движется с огромной скоростью 16,5 километров в секунду.
NASA репетирует удар астероида «убийца планет»
© Фото: NASA
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В NASA заявили, что к Земле приближается астероид, движущийся со скоростью более 36 000 миль в час. Отмечается, что специалисты продолжают отслеживать космический гигант, который подойдет «близко» к нашей планете.

Астероид имеет длину 34 метра. Он в три раза больше, чем опасный плотоядный динозавр — тираннозавр. Эксперты, изучавшие астероид-гигант, считают, что он движется с огромной скоростью 16,5 километров в секунду. Это эквивалентно 59 400 километрам в час (36 900 миль в час), пишет Express

По словам специалистов, на такой скорости астероид мог бы завершить оборот вокруг Земли менее, чем за час.

NASA определило данный астероид, как объект, сближающийся с Землей. При этом от Земли он будет находиться на расстоянии более пяти миллионов километров.

Тем не менее, с астрономической точки зрения, он будет пролетать довольно близко от нашей планеты, поэтому NASA охарактеризовало его как ОСЗ -объекты, сближающиеся с Землей, которые представляют собой потенциальную катастрофическую угрозу для планеты.

Ранее сообщалось, что в NASA придумали способ отражения опасных для Земли астероидов. Специалисты намерены таранить приближающиеся космические астероиды космическими ракетами.

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