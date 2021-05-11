Журналист немецкого телеканала Welt оценил Парад Победы в Москве

Немецкий журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер, снимая репортаж с военного Парада в Москве на Красной площади в День Победы, отметил, что техника, представленная на Параде, свидетельствует о мощи российской армии, а значит - и всей страны во главе с президентом.

«Укрепленная армия - это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», - заявил Ваннер.

Во время общения с немецкими политиками, приехавшими на Парад Победы в Москву, депутат бундестага от партии «Левые» Дитер Дем заявил RT, что для предотвращения новых войн нужно объединить трудящееся большинство с меньшинствами, которые преследовал фашизм.