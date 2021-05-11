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Военная полиция российских миротворцев в Нагорном Карабахе проводит патрулирование Лачинского коридора

Валентина Пескова
03:00 11.05.2021
На дороге, соединяющей Степанакерт с Арменией, военная полиция осуществляет контроль на ширину протяженностью до 5 километров при любых погодных условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают контролировать соблюдение режима прекращения огня и обеспечивать безопасность движения автотранспорта, а также перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе.

С 12 ноября 2020 года подразделение военной полиции делает это ежедневно. Целью патрулирования является сбор информации, проверка участков местности, не просматриваемых с наблюдательных постов, а также - демонстрация присутствия российского миротворческого контингента.

«Лачинский коридор - это дорога, которая соединяет Степанакерт с Арменией. Российский миротворческий контингент, в соответствии с соглашениями, осуществляет не только контроль дороги, но и подступов к ней шириной до 5 километров», - сообщил офицер подразделения военной полиции подполковник Иван Кузьмин.

Патрулирование коридора проводится ежедневно и в любых погодных условиях. Ежедневная протяженность маршрутов патрулирования составляет около 50 километров.

Помимо патрулирования Лачинского коридора, подразделения военной полиции миротворческого контингента РФ регулярно привлекаются к обеспечению безопасности при проведении гуманитарных акций, а также - сопровождению паломников в монастыри Дадиванк и Амарас, находящиеся рядом с линией разграничения сторон. Кроме того, военные сопровождают гуманитарные грузы с материалами для восстановления инфраструктуры Кельбаджарского района и так далее.

Миротворческий контингент РФ развернут в Нагорном Карабахе в соответствии с договоренностями в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, о полном прекращением огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

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