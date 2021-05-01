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Юнармейцы сняли короткометражку об освобождении Европы советскими воинами

Алексей Баранов
13:58 01.05.2021
«Юнармия» предлагает отправиться в виртуальную экскурсию и узнать, как Советская Армия освободила Европу от фашистов. Все желающие могут увидеть видеоролик, снятый в рамках Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», который Главный штаб движения проводит совместно с АО «Издательство «Детская литература» при поддержке музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе».
Юнармейцы сняли короткометражку об освобождении Европы советскими воинами
© Фото: «Юнармия»
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Юнармейцы показали короткометражный фильм об освобождении Европы советскими воинами. «Что такое благородство?» – главный вопрос, на который постарались ответить юнармейцы в своем сюжете.

«Сегодня я узнал, что наши воины принесли мир всей Земле, освободив территорию СССР от фашистов, советские воины не остановились и погнали фашистов до самого Берлина. По пути они освобождали захваченные страны Европы», - подчеркнул Егор Шихарев, чей голос звучит за кадром.

В ходе этих боев погибли более трех миллионов советских воинов, большинство из них так и покоятся в земле освобожденных ими стран. Ценой своих жизней они принесли мир в Европу. До этого юнармейцы сняли уже 6 роликов: о защитниках Брестской крепости, о подвиге партизан и тружениках тыла, о блокаде Ленинграда и об обороне Севастополя, а также о битве за Москву.

«Ребята живо интересуются историей. Темы, затронутые в сюжетах, легли в основу литературных произведений и иллюстраций, которые они представили на конкурс, организованный издательством «Детская литература». В этом году он посвящен 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне. Скоро жюри подведет итоги, и мы узнаем имена победителей», – рассказал начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

Прием творческих работ на конкурс «Два капитана» завершен. Произведения и иллюстрации оправились на суд жюри. Совсем скоро специальная комиссия озвучит имена призеров в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация». 19 апреля на сайте www.detlit.ru началось голосование, в результате которого выяснится, кто получит «Приз зрительских симпатий».

Лучших авторов наградят 1 июня в Москве, в рамках Международного дня защиты детей. Работы победителей будут опубликованы на официальных сайтах ВВПОД «Юнармия» и издательства «Детская литература».

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