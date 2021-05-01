В стране и мире Спасибо дедушки за все: новосибирские юнармейцы устроили парады под окнами ветеранов Алексей Баранов Активисты движения продолжают поздравлять ветеранов в канун празднования годовщины победы в Великой отечественной войне. В новосибирские юнармейцы поздравили сразу двух ветеранов, среди них и участник обороны Ленинграда. А впереди еще целая серия мини-парадов. © Фото: «Юнармия» Читайте нас на: Юнармейцы 67-ой школы Новосибирска провели персональный парад для участника Великой Отечественной войны Степана Станкова. «Степана Николаевича призвали на фронт в 1944 году, сразу после окончания Рязанского артиллерийского училища. Он прослужил больше 34 лет. Артиллерист 58-й Гвардейской стрелковой дивизии. Степан Станков – настоящая легенда, Герой на которого должны равняться мы – наследники Победы», - рассказал командир юнармейского отряда «Доблесть» Владислав Богомолов. © «Юнармия» К подъезду фронтовика юнармейцы пришли в сопровождении оркестра 41-ой общевойсковой армии. «Война заставила нас быстро повзрослеть. Ребята, любите жизнь, цените счастливые моменты вашей юности – они бесценны. Спасибо, что помните о нас, фронтовиках, и дарите такие трогательные и светлые праздники», - добавил ветеран. Накануне активисты Движения Мошковского района устроили сюрприз по случаю 100-летия Эльмара Пелло. Он участвовал в обороне Ленинграда, громил немецкие войска в Курляндском котле и освобождал Прибалтику. Праздник провели в Доме культуры села Сокур, в его организации юнармейцам помогли курсанты Новосибирского высшего военного командного училища и командование 41-ой общевойсковой армии. © «Юнармия» После официальной части, уже на улице для Эльмара Югановича отгремел настоящий парад. Торжественным маршем юнармейский расчет прошел под музыкальное сопровождение военного-духового оркестра. Именинник не мог сдержать слез. «Самое главное, чтобы наши дети никогда не узнали ужасов войны. И жили в мире. Мы сделали для этого все возможное» - сказал Эльмар Пелло. «Спасибо дедушка за все… », - не скрывая эмоций произнесла Яна Салимова. В особый день устроили особую церемонию посвящения в ряды «Юнармии». Клятву дали два десятка новобранцев. В присутствии героя-земляка, она приобрела особый смысл. Общение с детьми для ветеранов – своеобразное продление жизни, отметил начальник штаба «Юнармии» Новосибирской области Владимир Попков. Не меньшее значение такие встречи имеют и для юных участников движения. «По глазам ребят вижу, какой мощный заряд положительных эмоций они сегодня получили. Такой заряд от которого можно «горы свернуть». И они свернут, уж поверьте, ради того, чтобы доказать, что они достойны памяти героических потомков», - отметил он. © «Юнармия» Впереди целая серия мини-парадов. Юнармейцы принесут праздник под окна ветеранов в Тогучинский район. Для Ивана Артёменко, Кузьмы Акимова, Алексея Лебедкина, Владимира Мусея, Алексея Булгакова, Николая Ермолича они готовят творческие номера. «Такие мероприятия укрепляют связь поколений. Воспитанники «Юнармии» должны знать о том, что было не только из учебников истории, а из первых уст. Общение с теми, кто видел самую страшную войну 20 века – бесценно. Для нас нет привязки к празднику. Юнармейцы каждый день участвуют в жизни ветеранов. Чтобы не пропустить ничего важного. Они пишут свою историю Победы. А каждое их участие в Параде – это новая страница», - подчеркнул Лидер «Юнармии» Никита Нагорный. По главной площади Новосибирска 9 мая торжественным маршем пройдут четыре коробки юнармейцев, они будут символизировать природные стихии. Всего в Параде будет задействовано больше трехсот участников движения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика