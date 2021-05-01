Спасибо дедушки за все: новосибирские юнармейцы устроили парады под окнами ветеранов

Активисты движения продолжают поздравлять ветеранов в канун празднования годовщины победы в Великой отечественной войне. В новосибирские юнармейцы поздравили сразу двух ветеранов, среди них и участник обороны Ленинграда. А впереди еще целая серия мини-парадов.
Юнармейцы 67-ой школы Новосибирска провели персональный парад для участника Великой Отечественной войны Степана Станкова.
«Степана Николаевича призвали на фронт в 1944 году, сразу после окончания Рязанского артиллерийского училища. Он прослужил больше 34 лет. Артиллерист 58-й Гвардейской стрелковой дивизии. Степан Станков – настоящая легенда, Герой на которого должны равняться мы – наследники Победы», - рассказал командир юнармейского отряда «Доблесть» Владислав Богомолов.
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