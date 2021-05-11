«Детям нужно помочь это пережить»: Юлия Шойгу о работе психологов с пострадавшими в Казани

Центр экстренной психологической помощи получил почти сотню звонков на свою горячую линию. Его руководитель Юлия Шойгу отмечает, что большая их часть - предложение помощи пострадавшим. Специалисты центра уже через несколько часов были в Казани и сейчас работают с пострадавшими. Юлия Шойгу подчеркнула, что без профессионального внимания психологов не останутся и другие учебные заведения Татарстана: детям необходимо помочь не забыть, а пережить эту ситуацию. Помочь должны и близкие.

«Нужно дать ребенку возможность пережить те эмоции, который он испытал. Не отвлекать, а поговорить о том, что его волнует в этот момент, что его эмоционально задевает. Рассказать, что делать в подобной ситуации. Случай уже произошел и единственное, как мы можем обезопасить себя - знать, как себя вести в подобных ситуациях», - рассказала Юлия Шойгу.

Также директор Центра рассказала, что в Казани была в максимально короткие сроки создана группировка специалистов, в которую вошли эксперты из Нижнего Новгорода и Москвы. Силами специалистов создается план по оказанию психологической помощи детям, которые пострадали при нападении или стали свидетелями трагических событий.