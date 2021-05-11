Боевики за сутки совершили 44 обстрела в Идлибской зоне деэскалации

В Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки было зарегистрировано 44 обстрела со стороны боевиков. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Александр Карпов.

Обстрелов со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, отметил он.

«Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 44 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 36 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 19 обстрелов, в провинции Латакия - 16 обстрелов, в провинции Алеппо - 6 обстрелов, в провинции Хама - 3 обстрела», - сказал Карпов.

В ЦПВС призывали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.