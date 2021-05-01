Голубь с «ластами» вместо ног удивил пользователей Сети

Голубь с «ластами» вместо лап удивил пользователей Сети. Видео загадочного пернатого опубликовано в TikTok.

На кадрах видно, как птица буквально «шлепает» по крыше здания. Размер лап в несколько раз больше привычного, и выглядит так, будто он носит огромные ласты.

В комментариях один из пользователей рассказал, что данная особь является представителем редкого вида, у которых перья растут на ногах.

Большая часть голубей на лапах имеет чешую вместо перьев, однако генетическая изменчивость может дать им оперенные лапы в разной степени.