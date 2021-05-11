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Журналист показал видео с последствиями ракетного удара по Израилю

Алексей Курильченко
22:10 11.05.2021
В Twitter опубликованы кадры с последствиями ракетного удара по Израилю.
© Видео: twitter, @manniefabian © Фото: twitter, @manniefabian
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Журналист Times of Israel Эммануэль Фабиан опубликовал в Twitter видео с последствиями ракетной атаки из сектора Газа по израильскому городу Холон. На кадрах видны полыхающие здания.

«Ракетные удары нанесли в Холоне серьезный ущерб. В ходе атаки пострадали три человека», - написал журналист.

Ранее в Сети появились кадры из Израиля, которыми поделился корреспондент Israel Hayom Ариэль Кахана. На кадрах видно, как осуществляется работа системы ПРО «Железный купол» на перехват ракет со стороны сектора Газа.

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