Журналист показал видео с последствиями ракетного удара по Израилю
В Twitter опубликованы кадры с последствиями ракетного удара по Израилю.
© Видео: twitter, @manniefabian © Фото: twitter, @manniefabian
Журналист Times of Israel Эммануэль Фабиан опубликовал в Twitter видео с последствиями ракетной атаки из сектора Газа по израильскому городу Холон. На кадрах видны полыхающие здания.
«Ракетные удары нанесли в Холоне серьезный ущерб. В ходе атаки пострадали три человека», - написал журналист.
Ранее в Сети появились кадры из Израиля, которыми поделился корреспондент Israel Hayom Ариэль Кахана. На кадрах видно, как осуществляется работа системы ПРО «Железный купол» на перехват ракет со стороны сектора Газа.