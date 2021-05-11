В стране и мире Журналист показал видео с последствиями ракетного удара по Израилю Алексей Курильченко В Twitter опубликованы кадры с последствиями ракетного удара по Израилю. © Видео: twitter, @manniefabian © Фото: twitter, @manniefabian Читайте нас на: Журналист Times of Israel Эммануэль Фабиан опубликовал в Twitter видео с последствиями ракетной атаки из сектора Газа по израильскому городу Холон. На кадрах видны полыхающие здания. «Ракетные удары нанесли в Холоне серьезный ущерб. В ходе атаки пострадали три человека», - написал журналист. Ранее в Сети появились кадры из Израиля, которыми поделился корреспондент Israel Hayom Ариэль Кахана. На кадрах видно, как осуществляется работа системы ПРО «Железный купол» на перехват ракет со стороны сектора Газа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика