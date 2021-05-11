ФСБ ликвидировала объявленного в розыск боевика под Симферополем

Сотрудники ФСБ под Симферополем ликвидировали члена террористической организации, объявленного в розыск. Отмечается, что при попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования "Городской округ Симферополь" подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», - говорится в сообщении.

В апреле сотрудники Федеральной службы безопасности России провели масштабную спецоперацию по поимке подпольных оружейников. В результате в 21 регионе страны были ликвидированы 27 нелегальных мастерских, задержаны 55 человек.