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Патрульный корабль «Василий Быков» отразил «ракетный удар» в Черном море

Андрей Аркадьев
18:20 11.05.2021
Также экипаж провел гранатометание для отработки действий по уничтожению подводных диверсионных групп во время стоянки.
Патрульный корабль «Василий Быков» отразил «ракетный удар» в Черном море
© Фото: Минобороны России
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Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» проекта 22 160 на учениях в Черном море отразил условный ракетный удар, произведенный с борта «вражеского» корабля, и провел артиллерийские стрельбы, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Моряки отстрелялись из артиллерийского вооружения по надводным целям в виде щитов-мишеней и по воздушным, которые имитировали сброшенные с самолетов светящиеся авиационные бомбы.

«Василий Быков» был введен в состав Черноморского флота 20 декабря 2018 года. Патрульные корабли проекта 22 160 предназначены для несения пограничной службы, патрулирования, борьбы с контрабандой и пиратством. Способны разгоняться до 25 узлов, дальность плавания составляет 6 000 миль, а автономность - до 60 суток.

Имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр», артиллерийскую установку АК-176, торпеды, два противодиверсионных гранатомета ДП-65. На кораблях проекта есть взлетно-посадочная площадка для вертолета.

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