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«Мистические лучи» в темном царстве: Пентагон «нашел» причину ухудшения самочувствия своих военных в Москве

Егор Левин
17:55 11.05.2021
В Центральном командовании США сообщили конгрессу о неопределенных загадочных «лучах», представив спецдоклад о неизвестной болезни с симптомами обычного гриппа, что никого не смутило.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Минобороны США собирается выпустить доклад о расследовании участившихся случаев полетов НЛО над американскими военными базами. Планируется, что он будет открытым, но может содержать секретное приложение.

Однако непосредственно доклад - не единственный странный документ: глава Центрального командования США, генерал Кеннет МакКензи, сообщил спецкомитету американского конгресса об использовании Москвой неких «мистических лучей». В качестве аргументации он представил специальный доклад о неизвестной болезни, которая поразила американских солдат, базировавшихся на территории Сирии, в 2020 году. Симптомы загадочной болезни напоминали обычный грипп, но это не смутило ни МакКензи, ни конгрессменов, увидевших в произошедшем козни Кремля.

Чтобы придать докладу большей значимости, МакКензи также упомянул в нем случай многолетней давности, когда американские дипломаты, находящиеся на Кубе, внезапно почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Спустя несколько лет ситуация повторилась, а специально приглашенный профессор подтвердил, что в случившемся якобы замешана РФ. После этого законотворцы принялись обсуждать возможное введение новых антироссийских санкций.

Единственными, у кого обсуждаемая тема вызвала вопросы, оказались психиатры: врачи предположили, что в обоих случаях имел место массовый психоз, полученный в результате употребления наркотических и алкогольных средств, которыми они спасались от тревог и страхов.

Какие же данные расследования об НЛО рассекретит Пентагон? И как все-таки связана или не связана с новыми страхами США Россия? Смотрите в новом выпуске программы «Специальный репортаж. Паранормальные заявления» в 18.30 на телеканале «Звезда».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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