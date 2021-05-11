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«Дисциплина и патриотизм»: какие темы обсудили на селекторном совещании Минобороны

Алексей Курильченко
Валентин Гвоздев
18:30 11.05.2021
Сергей Шойгу на селекторном совещании поднял ряд важных тем, включая 9 Мая и вакцинацию военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Рост уровня дисциплины в армии напрямую влияет на повышение ее авторитета в российском обществе. Это сегодня на селекторном совещании отметил Сергей Шойгу. Помимо вопросов поддержания правопорядка в Вооруженных силах, министр обороны затронул и другие актуальные темы, в том числе проведение военно-патриотических акций.

Особо он выделил празднование Дня Победы. Селекторное совещание министр обороны начал со слов благодарности всем участникам торжеств в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Сергей Шойгу высоко оценил уровень подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы.

«Девятого мая мы отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжества с участием Министерства обороны были организованы в 377 городах страны. В 28 из них состоялись военные парады, главный из которых традиционно прошел на Красной площади. Хотел бы поблагодарить всех участников этих масштабных мероприятий…» - заявил министр.

Все мероприятия Министерства обороны - подчеркивает Сергей Шойгу - проходят с соблюдением мер безопасности и профилактики коронавируса. Поставки вакцины в войска организованы ритмично и планомерно - на сегодняшний день привито более 800 тысяч военнослужащих и представителей гражданского персонала.

«План по вакцинации выполнен, но активная работа в данном направлении в Вооруженных силах продолжается. Напомню, что прививка позволяет не допустить осложнения эпидемической обстановки в войсках. Поручаю и дальше проводить разъяснительную работу с личным составом, членами семей военнослужащих и гражданским персоналом о необходимости вакцинации…» - отмечает глава Минобороны

Отдельно министр обороны выделил тему реализации поручений по итогам послания президента Федеральному собранию. Акцент - на совершенствовании военной подготовки студентов гражданских вузов. 30 апреля в парке «Патриот» состоялась всероссийская научно-практическая конференция по этой теме с участием представителей 400 образовательных организаций.

«По итогам конференции единогласно принята Декларация о перспективах развития системы военного обучения в гражданских высших школах. Подчеркну, что военная подготовка станет доступной для студентов всех федеральных государственных вузов, которые будут к этому готовы», - заявил Шойгу.

Министр коснулся и темы дисциплины в Вооруженных силах. Улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, в оборонном ведомстве уделяют особое внимание.

«На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определенная положительная динамика… Результаты социологических исследований говорят о том, что деятельность Вооруженных сил поддерживает более 77% населения», - отмечает Шойгу.

По словам министра обороны, это стало возможным в том числе и благодаря повышению уровня воинской дисциплины. Поэтому системная работа в войсках в этом направлении будет продолжена.

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