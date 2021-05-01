Около двух тысяч куличей: для миротворцев РФ в Карабахе приготовили пасхальное угощение

На основном пункте дислокации российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе специалисты продовольственной службы приступили к подготовке к празднованию Воскресения Христова. Накануне Пасхи для военнослужащих приготовили и освятили пасхальные куличи и пасхальные яйца.

После приготовления праздничного угощения помощник командующего РМК по работе с верующими военнослужащими отец Борис Гришин провел церемонию освящения куличей. Всего для российских миротворцев поварами накануне Пасхи будет изготовлено около 2000 куличей, которые уже сегодня в течение дня будут доставлены на все 27 наблюдательных постов, расположенных как в Лачинском коридоре, так и по всей линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе и украсят праздничный стол.