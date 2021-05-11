В стране и мире Спецборт МЧС РФ прибыл в Казань Алексей Курильченко Самолет Ил-76 МЧС РФ приземлился в Казани. © Фото: МЧС РФ, РИА Новости Читайте нас на: Медицинский самолет МЧС РФ прибыл в Казань. На борту Ил-76 присутствуют врачи и психологи, которые окажут помощь пострадавшим при стрельбе в гимназии №175 и их родственникам. В самолет также имеются специальные медицинские модули для транспортировки пострадавших. «В 15.42 борт приземлился в аэропорту города Казани», - сообщил источник РИА Новости. Самолет вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для санитарной эвакуации раненых. Пострадавших сопроводят медицинские работники отряда «Центроспас» МЧС РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика