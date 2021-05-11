В Санкт-Петербурге волонтеры возложили цветы в память о погибших казанских школьниках

В Санкт-Петербурге волонтеры и жители города несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана в память о погибших в Казани.

Трагедия в учебном заведении на улице Файзи произошла утром 11 мая. По последней информации, в результате оперативных действий стрелок был задержан.

Ранее спецборт МЧС России с врачами и психологами на борту вылетел в Казань, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим во время стрельбы в гимназии в Казани.