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Путин поручил разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке финалистам конкурса «Россия-страна возможностей»

Виктория Ивашечкина
11:35 01.05.2021
Ответственным за решение данной задачи был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин поручил разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке финалистам конкурса «Россия-страна возможностей»
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября текущего года разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранцам-финалистам конкурса «Россия-страна возможностей».

Кроме того, ответственным за решение этой задачи до 1 мая был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства – финалистам общероссийских конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», - сказано в сообщении.

Помимо этого, администрации президента России вместе с МВД и МИД было поручено представить предложения о внесении в нормативные правовые акты изменений, предусматривающих возможность приобретения гражданства РФ в особом порядке, говорится в сообщении на сайте Кремля.

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