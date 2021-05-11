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Шойгу поблагодарил участников Парадов Победы

Андрей Аркадьев
12:04 11.05.2021
Торжества с участием Министерства обороны были организованы в 377 городах страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Метцель, РИА Новости
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Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил организаторов и участников военных парадов и других мероприятий, которые прошли 9 мая, в День Победы в разных городах России. По словам главы ведомства, торжественные мероприятия с участием военных состоялись в 377 городах нашей страны. 

«Торжества с участием Министерства обороны были организованы в 377 городах страны. В 28 из них состоялись военные парады, главный из которых традиционно прошел на Красной площади», - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Он также напомнил, что в настоящее время продолжается военно-патриотическая акция «Мы - армия страны. Мы - армия народа», которую проводит Минобороны России.

9 Мая Главный Парад Победы проходит на Красной площади. Из года в год он удивляет гостей не только количеством участников, но и разнообразием боевой техники. В этом году в мероприятии принимали участие более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов - по числу лет Великой Победы.

Патриотический поезд Министерства обороны «Мы - армия страны. Мы - армия народа» стартовал в конце апреля с Киевского вокзала в Москве. Состав с военной тематикой ездит по городам страны в рамках мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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