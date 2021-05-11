Шойгу: военная подготовка станет доступной для студентов госвузов

Студенты всех федеральных государственных вузов получат возможность заниматься военной подготовкой. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Подчеркну, что военная подготовка станет доступной для студентов всех федеральных государственных вузов, которые будут к этому готовы», - сказал глава Минобороны.

Шойгу напомнил, что в конце апреля Минобороны совместно с Министерством науки и высшего образования проведена Всероссийская научно-практическая конференция по реализации послания Владимира Путина в части совершенствования военной подготовки студентов гражданских вузов.

«По итогам конференции единогласно принята декларация о перспективах развития системы военного обучения в гражданской высшей школе», - подчеркнул министр.

Кроме того, глава оборонного ведомства рассказал об итогах конкурсных мероприятий с участием курсантов и воспитанников образовательных организаций стран СНГ. Победителями во всех состязаниях стали российские команды.