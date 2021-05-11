Шойгу заявил о важности недопущения в войска лиц с опытом употребления наркотиков

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности недопущения в войска лиц, имеющих в прошлом опыт употребления наркотических средств. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в Вооруженных силах регулярно проводятся соответствующие мероприятия по предупреждению распространения препаратов среди военнослужащих. Об этом он сообщил на селекторном совещании, прошедшем 11 мая.

«В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определенная положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, Департаментом военной контрразведки ФСБ России», - заявил министр.

Шойгу также заявил, что в подавляющем большинстве соединений и воинских частей удается избежать связанных с употреблением наркотических средств правонарушений.