Опубликованы кадры с места стрельбы в казанской школе

В Сети опубликовано видео с места стрельбы в школе в Казани. По предварительным данным, огонь в учреждении открыл подросток.

На кадрах видно, как на крыльце школы правоохранители задерживают предполагаемого подозреваемого подростка.

Сейчас напротив учебного заведения собрались сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Инцидент произошел в школе №175, располагающейся по адресу Файзи, 8.

По предварительным данным, в результате трагедии несколько человек пострадали, еще несколько стали жертвами.