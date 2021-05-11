Опубликованы кадры с места стрельбы в казанской школе
На видео, опубликованном очевидцами, правоохранители задерживают предполагаемого подозреваемого в нападении на школу.
© Видео: stalin.2020ussr, Instagram © Фото: Max Zareckiy, twitter
В Сети опубликовано видео с места стрельбы в школе в Казани. По предварительным данным, огонь в учреждении открыл подросток.
На кадрах видно, как на крыльце школы правоохранители задерживают предполагаемого подозреваемого подростка.
Сейчас напротив учебного заведения собрались сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Инцидент произошел в школе №175, располагающейся по адресу Файзи, 8.
По предварительным данным, в результате трагедии несколько человек пострадали, еще несколько стали жертвами.