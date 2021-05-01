Киргизия заявила об обстреле жилых домов Таджикистаном

Пограничники Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном по жилым домам на участке кыргызско-таджикской границы. В свою очередь в Душанбе ответили, что техника была отведена накануне в первой половине дня, согласно договоренностям.

«По состоянию на 12.45 (по местному времени) 1 мая 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная», - говорится в сообщении погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Инцидент произошел в местности Арка Лейлекского района Баткенской области, пограничные подразделения Киргизии заняли оборонительные позиции.

Местные жители были ранее эвакуированы. Информация о пострадавших при обстреле не поступала, пишет РИА Новости.



Вооруженный конфликт между странами произошел 29 апреля. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня и отводе сил, но на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто вечером 30 апреля.