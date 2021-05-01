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Киргизия заявила об обстреле жилых домов Таджикистаном

Светлана Головина
10:59 01.05.2021
Погранслужба Киргизии сообщила о напряженной обстановке на участке кыргызско-таджикской границы.
Киргизия заявила об обстреле жилых домов Таджикистаном
© Фото: Эламан Карымшаков, РИА Новости
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Пограничники Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном по жилым домам на участке кыргызско-таджикской границы. В свою очередь в Душанбе ответили, что техника была отведена накануне в первой половине дня,  согласно договоренностям.

«По состоянию на 12.45 (по местному времени) 1 мая 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная», - говорится в сообщении погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Инцидент произошел в местности Арка Лейлекского района Баткенской области, пограничные подразделения Киргизии заняли оборонительные позиции.

Местные жители были ранее эвакуированы. Информация о пострадавших при обстреле не поступала, пишет РИА Новости.

Вооруженный конфликт между странами произошел 29 апреля. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня и отводе сил, но на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто вечером 30 апреля.

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