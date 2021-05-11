В стране и мире Под Пензой произошло серьезное ДТП, в котором грузовик столкнулся с пассажирским автобусом Валентина Пескова СУ СК РФ возбудил уголовное дело по факту аварии с грузовиком и автобусом в Бессоновском районе, где один человек погиб и еще восемь получили ранения. © Фото: penza.sledcom.ru Читайте нас на: В Пензенской области начато расследование уголовного дела по факту аварии с водителем грузовика марки «Renault». Как сообщили в Следственном комитете, мужчина 1947 года рождения, не справившись с управлением, столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ». ДТП произошло 10 мая в 20.30 на 350-м километре ФАД «Урал». «В момент столкновения из автобуса происходила высадка пассажиров. В результате ДТП погибла несовершеннолетняя 2005 года рождения, еще 8 человек 1990-2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», - сообщили в СК РФ. © penza.sledcom.ru По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подозреваемый в совершении ДТП - задержан. На месте происшествия работает следственная группа, в которую вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика