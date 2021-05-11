Под Пензой произошло серьезное ДТП, в котором грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
СУ СК РФ возбудил уголовное дело по факту аварии с грузовиком и автобусом в Бессоновском районе, где один человек погиб и еще восемь получили ранения.
© Фото: penza.sledcom.ru
В Пензенской области начато расследование уголовного дела по факту аварии с водителем грузовика марки «Renault». Как сообщили в Следственном комитете, мужчина 1947 года рождения, не справившись с управлением, столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ». ДТП произошло 10 мая в 20.30 на 350-м километре ФАД «Урал».
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