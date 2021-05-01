Секрет пяти манежей: как Большой московский цирк переносит зрителей в разные миры

Большой московский цирк был создан для того, чтобы удивлять. В какой-то момент его развития поочередная смена номеров уступила место одному срежиссированному шоу, в котором они объединялись под общим сюжетом. Для этого в шоу начали задействовать сразу по несколько манежей, которые скрывали от зрителей - это главная тайна и особенность цирка на Вернадского.

Технически осуществить это было довольно сложно, и приходилось разрабатывать систему и механизмы с нуля в советское время.

«Это - единственный цирк в мире, где есть пять манежей. Совершенно фантастические, сменяющие друг друга волшебным образом. Это восхищает весь мир», - сказала Народная артистка РФ и дрессировщица слонов Таисия Корнилова.

Манежи можно сменить один на другой всего за несколько минут: в распоряжении труппы обычный, иллюзионный, эстрадный, ледовый и водный манежи.

«Водный под собой подразумевает порядка ста регулируемых фонтанов и общий тоннаж воды - 350 кубических метров», - отметил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в программе «Легенды цирка» на телеканале «Звезда».

Помимо этого, цирк на Вернадского является еще и самым высоким - 28 метров от манежа до купола. Находиться в нем одновременно могут 3300 зрителей, что тоже рекордно по меркам вместительности. Сказку для них ежедневно создают сотни артистов и технических сотрудников. Большой московский цирк является храмом искусств и огромной платформой для творчества и реализации всех самых сумасшедших идей.