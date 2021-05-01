Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Секрет пяти манежей: как Большой московский цирк переносит зрителей в разные миры

Егор Левин
10:45 01.05.2021
Всего за несколько минут арена может превратиться из обычной в место сосредоточения фокусников, танцоров, артистов или зверей, и произойдет это незаметно для гостей представления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Большой московский цирк был создан для того, чтобы удивлять. В какой-то момент его развития поочередная смена номеров уступила место одному срежиссированному шоу, в котором они объединялись под общим сюжетом. Для этого в шоу начали задействовать сразу по несколько манежей, которые скрывали от зрителей - это главная тайна и особенность цирка на Вернадского.

Технически осуществить это было довольно сложно, и приходилось разрабатывать систему и механизмы с нуля в советское время.

«Это - единственный цирк в мире, где есть пять манежей. Совершенно фантастические, сменяющие друг друга волшебным образом. Это восхищает весь мир», - сказала Народная артистка РФ и дрессировщица слонов Таисия Корнилова.

Манежи можно сменить один на другой всего за несколько минут: в распоряжении труппы обычный, иллюзионный, эстрадный, ледовый и водный манежи.

«Водный под собой подразумевает порядка ста регулируемых фонтанов и общий тоннаж воды - 350 кубических метров», - отметил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в программе «Легенды цирка» на телеканале «Звезда».

Помимо этого, цирк на Вернадского является еще и самым высоким - 28 метров от манежа до купола. Находиться в нем одновременно могут 3300 зрителей, что тоже рекордно по меркам вместительности. Сказку для них ежедневно создают сотни артистов и технических сотрудников. Большой московский цирк является храмом искусств и огромной платформой для творчества и реализации всех самых сумасшедших идей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:20 В стране и мире
Видео
Названы предварительные причины смертельного ДТП под Ставрополем
07:46 В стране и мире
В Киргизии объявили траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
06:13 В стране и мире
Видео
Пострадавших в смертельном ДТП с автобусом доставили в Хабаровск вертолетом МЧС РФ
05:19 В стране и мире
Будет жарко: в Гидрометцентре назвали регионы с теплой погодой на майские праздники
05:27 В стране и мире
ЕС и Великобритания окончательно завершили формальности по Brexit
Популярное
Популярное
Видео
Пара устроила свадьбу прямо в Домодедово из-за задержки рейса в Сочи
Видео
Диетолог объяснил, почему не стоит радоваться внезапному похудению
«Последние часы Гитлера»: стали известны последние мгновения жизни фюрера
Видео
Опубликован момент взрыва телефона в руках жителя Санкт-Петербурга
Видео
Только не ногами: спасатель рассказал, что делать, если на даче начался пожар
Видео
Спасатель объяснил о правилах установки мангала и разведении костра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.